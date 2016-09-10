«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в центральном матче 4-го тура АПЛ

В центральном матче 4-го тура английской Премьер-лиги в очном противостоянии сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Отметим, что оба коллектива набрали по девять очков по итогам сыгранных трех туров.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 14:30. Не пропустите!