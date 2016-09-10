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  • Власов: «Арсеналу» без Гарая и Халка в составе «Зенита» легче не будет»

Власов: «Арсеналу» без Гарая и Халка в составе «Зенита» легче не будет»

10 сентября 2016, 08:41
4

Хавбек тульского «Арсенала» Олег Власов рассказал об ожиданиях от матча РФПЛ с «Зенитом». Напомним, что встреча пройдет завтра, 11 сентября.

— В 2014 году за «Мордовию» в домашней игре вы забили победный гол в ворота «Зенита». На свою бывшую команду по-особенному настраиваетесь?

— Безусловно. Это особый соперник для многих, а для меня еще и родной. Всегда хочется себя проявить лучшим образом и добиться положительного результата.

— Этим летом «Зенит» покинули Гарай и Халк. Команда стала слабее?

— Ничуть. Да, это яркие игроки с индивидуально сильными качествами. Но «Зенит» стал немного другим. Слабее они не стали, а будут только прибавлять с каждым матчем в командной игре. «Арсеналу» без Гарая и Халка в составе «Зенита» легче не будет.

— В чем силен «Зенит» Луческу?

— Состав сбалансирован во всех линиях. В команде отличный подбор игроков, и они всегда стараются играть на атаку.

— Насколько оцените шансы «Арсенала» на победу в предстоящем матче?

— У нас будет максимальный настрой на игру. Постараемся сделать все возможное, чтобы добиться положительного результата. А как будет — увидите в матче.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Власов Олег
Комментарии (4)
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Тима 88
1473486566
Легче
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1bear
1473490371
...Зенит просто обязан побеждать любым составом...
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Zeff
1473494086
Гол престижа, может быть.
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Joko21
1473494358
При всем уважении к Зениту, но с уходом Халка и Гарая клуб стал слабее. Про сбалансированность во всех линиях скажу так, Луческу еще нужно время
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