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    Венгер: «Однажды Уилшир займет мое место. Это настоящий футбольный мозг»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что клуб намерен продлить контракт с Джеком Уилширом, а также поделился мнением о способностях игрока.

    «Я хочу, чтобы его контракт был продлен. Не знаю, когда начнутся переговоры. Думаю, где-то в декабре.

    Однажды он займет мое место, это точно. Он – настоящий футбольный мозг, он понимает игру. Знаете, это заложено у него в генах. В будущем я вижу его в клубе, конечно.

    Он проведет всю жизнь в футболе, это футбольный человек. Он способен понять каждого, это в его природе. Такие качества или есть, или их нет», – сказал Венгер.

    Напомним, Уилшир был отдан в аренду в «Борнмут», чтобы получить игровую практику.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    10.09.2016 01:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +421

      LMI 10 сентября 2016, 12:12

      Ну вот Арсен и огласил приемника :)

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 сентября 2016, 07:51

      Отдают в аренду и хотят продлить контракт. Красавчики!

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 сентября 2016, 03:16

      Мозг зачем отдал то? Хоть тебе помог бы а то у меня уже их нету... прошлый сезон у всех ведущих команд солидный был кроме тебя и то боком стал

      1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > de bruyne 10 сентября 2016, 09:46

      Сейчас игроков в центре много, не выдержал бы конкуренции

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 10 сентября 2016, 01:46

      ВЕНГЕР ВЕЧНЫЙ АРСЕНАЛОВЕЦ

      0
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