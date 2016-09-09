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    Венгер: «Победителя манчестерского дерби назовут фаворитом АПЛ»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился своим мнением о значимости матча четвертого тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

    «И те, и другие хорошо начали чемпионат, так что очная встреча будет иметь большой психологический эффект. Психологические последствия будут даже более значимыми, чем математические. Победителя назовут фаворитом турнира.

    В любом случае матч будет интересным. Я хочу увидеть сильные и слабы стороны обеих команд», – сказал Венгер.

    Источник: Daily Mail

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    09.09.2016 20:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 сентября 2016, 23:40

      Итого челси станет чемпионом

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