Венгер: «Победителя манчестерского дерби назовут фаворитом АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился своим мнением о значимости матча четвертого тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«И те, и другие хорошо начали чемпионат, так что очная встреча будет иметь большой психологический эффект. Психологические последствия будут даже более значимыми, чем математические. Победителя назовут фаворитом турнира.

В любом случае матч будет интересным. Я хочу увидеть сильные и слабы стороны обеих команд», – сказал Венгер.