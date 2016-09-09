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  • Зидан: «Решение ФИФА наказать «Реал» запретом на трансферы выглядит абсурдно»

Зидан: «Решение ФИФА наказать «Реал» запретом на трансферы выглядит абсурдно»

9 сентября 2016, 16:17
8

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подверг критике решение ФИФА оставить в силе запрет на трансферы мадридскому клубу до 2018 года из-за нарушения при работе с несовершеннолетними игроками.

«Я ничего не понимаю. Клуб старается делать все как можно лучше. В частности, я могу сказать о своих детях. Они прожили в Испании всю свою жизнь. Несправедливо и абсурдно, что они не могут играть здесь в футбол. Будем надеяться, что этот вопрос будет урегулирован. Я очень раздражен и не понимаю, почему так происходит. Теперь мои дети не смогут играть из-за наложенных на клуб санкций, и мне придется объяснять, почему так произошло. Мы ничего не можем сделать.

Но я доволен той командой, что имею. В моем распоряжении есть 24 игрока, которые счастливы выступать здесь. Если мы должны играть этим составом на протяжении двух лет, то пусть так и будет», – сказал Зидан.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
Комментарии (8)
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Kulimen
1473427716
Ибо нехер с несовершеннолетними мутки мутить
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84aivengo
1473429168
барса тоже прошла через это.... ощутите и вы
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DenMih
1473430656
Дети Зидана точно голодными не остануться,а во дворе еще никто играть не запрещал.
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de bruyne
1473433919
Барса через это прошла со сломаным карлесом давид и тд... а у вас невижу даже потери...
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Алексей1988
1473436240
если клуб РФПЛ так наказали, то все орали бы про заговор против России. Хватит быть страдальцами. Если наказывают, то за дело. Реал тому пример.
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