Зидан: «Решение ФИФА наказать «Реал» запретом на трансферы выглядит абсурдно»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подверг критике решение ФИФА оставить в силе запрет на трансферы мадридскому клубу до 2018 года из-за нарушения при работе с несовершеннолетними игроками.

«Я ничего не понимаю. Клуб старается делать все как можно лучше. В частности, я могу сказать о своих детях. Они прожили в Испании всю свою жизнь. Несправедливо и абсурдно, что они не могут играть здесь в футбол. Будем надеяться, что этот вопрос будет урегулирован. Я очень раздражен и не понимаю, почему так происходит. Теперь мои дети не смогут играть из-за наложенных на клуб санкций, и мне придется объяснять, почему так произошло. Мы ничего не можем сделать.

Но я доволен той командой, что имею. В моем распоряжении есть 24 игрока, которые счастливы выступать здесь. Если мы должны играть этим составом на протяжении двух лет, то пусть так и будет», – сказал Зидан.