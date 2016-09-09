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    Наингголан близок к подписанию нового контракта с «Ромой» на 5 миллионов евро в год

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан близок к подписанию нового контракта, по которому будет получать 5 миллионов евро в год. Футболист станет вторым самым высокооплачиваемым игроком после Даниэле де Росси, утверждает Roma Press.

    Отметим, что по текущему контракту Наингголан получает 3,2 миллиона евро в год, соглашение истекает в 2020 году.

    28-летний бельгийский полузащитник перешел в «Рому» в 2014 году, на его счету 66 матчей и 9 забитых голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2016 14:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 сентября 2016, 15:21

      Прям как у Кокорина в Зените, он аж 3,5 получает, но сука какова его игра...восхищение.

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