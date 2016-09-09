Наингголан близок к подписанию нового контракта с «Ромой» на 5 миллионов евро в год

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан близок к подписанию нового контракта, по которому будет получать 5 миллионов евро в год. Футболист станет вторым самым высокооплачиваемым игроком после Даниэле де Росси, утверждает Roma Press.

Отметим, что по текущему контракту Наингголан получает 3,2 миллиона евро в год, соглашение истекает в 2020 году.

28-летний бельгийский полузащитник перешел в «Рому» в 2014 году, на его счету 66 матчей и 9 забитых голов.