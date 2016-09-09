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    Луческу: «Переход Витселя сорвался из-за проблемы в «Ювентусе»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказал мнение о несостоявшемся трансфере полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус».

    «Игрок уровня Витселя очень важен для команды. Клуб сделал все возможное, чтобы решить этот вопрос. Но проблема была в «Ювентусе», а не в «Зените». Они надеялись на другого футболиста, потом в последний момент обратились к Акселю. Но было уже поздно. Мы в этот период не нашли того, кто мог бы полностью заменить Витселя. Повторюсь, мне нравится работать с теми игроками, которые желают играть за «Зенит». Всегда буду руководствоваться этим принципом.

    Я разговаривал сейчас с ним. Он пообещал, что станет полностью отдаваться на поле. Его сердце принадлежит «Зениту», возможно, теперь он будет играть даже лучше, чем раньше. Может, его трансфер состоится в следующее окно, но я не исключаю, что Аксель останется в «Зените», – сказал Луческу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2016 14:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +26

      Aleron 10 сентября 2016, 11:07

      Ну-да, ну-да. А то, что игрок кучу времени просидел уже в Турине, ожидая согласования перехода от "Зенита", которого в итоге не было - это да, это "Юве" виноват. Ну и слова самого же Луческу: "Мы в этот период не нашли того, кто мог бы полностью заменить Витселя." - тоже говорят о том, что это "Юве" виноват, да. (:

      0
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      Рейтинг: +12

      rompoliss 10 сентября 2016, 06:19

      Ничего необычного смесь нет. Как только подписал контракт-сердце принадлежит работодателю. У меня также (не футбол) иначе,если просто отмывать номер, никакого прогресса не будет. Да, просто -тяжело.

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 9 сентября 2016, 19:01

      "Его сердце принадлежит «Зениту»". Ппц че сказал. Он сюда приехал только из-за хороших денег. Какое сердце? )))

      0
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 9 сентября 2016, 15:36

      Ой. сомневаюсь! А Новосельцева зачем тогда забрали?

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Леонид К.. 9 сентября 2016, 16:51

      Причем тут Новосельцев?

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 сентября 2016, 15:17

      Да всем насрать

      1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 9 сентября 2016, 15:05

      че ты лапочишь разговоре о ювентусе шли давно... вы просто протянули время дабы не отпускать.
      теперь уйдет свободным агентом

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