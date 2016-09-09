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    Семенов: «Василий Березуцкий – большой мастер, понравилось играть с ним в паре»

    Защитник «Терека» Андрей Семенов поделился впечатлениями от выступления за сборную России в товарищеских матчах против команд Турции (0:0) и Ганы (1:0).

    – Помимо положительного результата, вам, как защитнику, наверное, приятно и от того, что в двух матчах сборная не пропустила в свои ворота?

    – Конечно, приятно, но все равно есть, над чем работать. Было пару эпизодов не очень хороших. Постараюсь в другой раз таких ошибок не допускать.

    – В товарищеских матчах соревновательный процесс как ощущается? В подсознании есть понимание, что он как таковой отсутствует?

    – Как уже говорили, нет товарищеских матчей, есть контрольные игры. Тем более, многим игрокам есть что доказывать. Я не думаю, что кто-то выходит играть за сборную с мыслями, что это товарищеский матч. Все стараются, бьются, с пониманием того, что на тебя смотрит вся страна, это большая ответственность.

    – В матче с Ганой вы играли в паре с Василием Березуцким. Наладили взаимопонимание?

    – Раньше играть вместе не приходилось, но на тренировках пересекались в одной команде. Василий – человек опытный, всегда подскажет, где выжимать, где страховать. Мне очень понравилось играть с ним в паре, видно, что Вася большой мастер.

    – Не затрагивали с Березуцким тему предстоящего матча «Терека» с ЦСКА?

    – Нет, клубные дела в сборной мы не затрагивали.

    – То, что эта игра состоится на новом стадионе армейцев, дает им психологического преимущества?

    – Это может быть, как преимущество, так и наоборот, на них будет давить груз ответственности. Нам тоже приятно выступить на новом стадионе, я думаю, будет аншлаг. Как всегда, будет интересная игра с ЦСКА. С армейцами играть тяжело любой команде. Мы будем стремиться играть на результат, бороться за очки.

    Источник: ТАСС

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    09.09.2016 13:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 9 сентября 2016, 17:31

      Не плохой центральный ,скажу я вам ребята. Не стушевался в первом для себя матче за сборную, перспективный футболист.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > shurik45 9 сентября 2016, 18:46

      это не первый матч его

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      Рейтинг: +1289

      каа 9 сентября 2016, 16:35

      Надо работать... а задатки есть...

      1
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    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 9 сентября 2016, 16:04

      набирайся опыта=)

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