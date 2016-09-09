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  • Агент: «Зуев недоволен отсутствием игровой практики в «Спартаке»

Агент: «Зуев недоволен отсутствием игровой практики в «Спартаке»

9 сентября 2016, 08:47
11

Агент Александра Зуева Михаил Череповский рассказал о том, какое будущее 20-летнего игрока ждет в московском «Спартаке». Напомним, что в прошлом сезоне Зуев сыграл в составе красно-белых 14 матчей, а в текущем розыгрыше РФПЛ появлялся на поле лишь в одной встрече.

«У Александра Зуева, когда он уходил из школы Чертаново, было два варианта – «Спартак» и ЦСКА. В итоге он принял решение, к которому склонялся и я. Но если бы Саша решил уйти в ЦСКА, я бы его не отговаривал и принял бы его как правильное. Но он уже после общения с Асхабадзе сказал «да». Роман Гурамович сумел убедить игрока, что он сделает правильный выбор, перейдя в «Спартак». До ЦСКА мы даже не доехали.

Сильно ли тяготит Зуева, что в последнее время он почти не играет? Тяготит. Саша сам понимает, что ему надо продолжать расти и совершенствоваться. Потенциал у него потрясающий. Конкретного разговора об уходе не было. Но о том, чтобы поискать варианты, мы с Сашей говорили.

Для меня непонятна ситуация, когда появляется свой воспитанник, который показывает уже зрелый футбол, но его крайне редко используют в игре. По-моему, Саша уже в прошлом сезоне показал свои сильные стороны и свою состоятельность, но тем не менее на его позиции сейчас выпускаются другие. Вот поэтому и возникают мысли о других вариантах, и эти мысли вполне обоснованны», – сказал Череповский.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зуев Александр
Комментарии (11)
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RedWhiteFanS
1473402524
Да, уж. Задатки есть а игры пока нет. Выйди и сделай хет-трик и ты в обойме.
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momwig_
1473405169
В перспективе он может быть лучше того же Джано. Но это в перспективе. Пока, по факту - нет. Но шансы ему дадут, их нужно дождаться и использовать.
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Сергей Свояк
1473407313
Как он может быть собственным воспитанником, если он из школы "Чертаново" ?
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nik55
1473408851
мало игровой практики--больше нужно на тренировках пахать
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aleks.meskini12
1473415669
tak on byl travmirovan!!!
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ViktorMG
1473417300
Хотелось бы, чтобы Зуев не повторил путь Сычёва и Давыдова. Хотя и у Давыдова ещё есть шанс.
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takca
1473430181
Школа цска каждый год выпускает 25 - 30 футболистов и где они .Из последних только Щенников и усе.
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