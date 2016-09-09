Феллаини: «Моуринью хорошо знает все мои сильные качества»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини рассказал о тренировочным процессе под руководством Жозе Моуринью. По словам футболиста, он хочет оправдать доверие португальского специалиста игрой на поле.

«Я не удивлен, что теперь я могу играть на своей настоящей позиции. Моуринью хорошо знает все мои сильные качества. Ван Гаал тоже верил в меня, но сейчас я играю на своей позиции. Буду стараться оправдать доверие Моуринью. Тренировки под его руководством кажутся мне очень интересными. Каждый день – что-то новое», – заявил он.