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    Семин: «Денисов играет, в меру корректен – больше нам ничего от него не надо»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о состоянии полузащитника Игоря Денисова перед матчем шестого тура РФПЛ против «Спартака».

    «Состояние у Денисова хорошее, настроение замечательное. Готов он сыграть или нет, сейчас не скажу. У нас есть четыре тренировки еще.

    Характер? Я не ссорюсь с игроками. У меня всегда с ними хорошие взаимоотношения. Денисов 90 минут играет на футбольном поле и в меру корректен с клубом – и больше нам от него ничего не надо», – сказал Семин.

    Денисов перешел в «Локомотив» из «Динамо» на правах аренды в последний день трансферного окна, и матч со «Спартаком» может стать для него дебютным в составе железнодорожников.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2016 20:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +762

      sprint5 9 сентября 2016, 06:39

      сработаются

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 9 сентября 2016, 05:16

      Денисов еще просто не успел разглядеть зарплатные ведомости всех игроков Локомотива. Дайте парню время)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 9 сентября 2016, 05:12

      Новый коллектив так что Игорь пока спокоен. Да и Палыч не даст особо возмущаться. Так что если будет на поле лидером то выиграют все. В Локо коллектив сплочённый, есть цели на построение новой команды, так что он точно пригодится клубу.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: -57

      mel.dima82 9 сентября 2016, 01:06

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +665

      Snerg 9 сентября 2016, 00:01

      просто не освоился еще

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      NapaS 8 сентября 2016, 23:31

      если не ганашит, то отличный игрок

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      Hazar1950 8 сентября 2016, 22:48

      Рот зашейте...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 8 сентября 2016, 22:38

      скромняжка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 8 сентября 2016, 20:53

      Они как будто знали, что Тарасов поломается.

      -1
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