Ротенберг тренируется в общей группе «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о состоянии новичков команды – Бориса Ротенберга и Игоря Денисова.

«Денисов – понятливый парень. Все с ним будет хорошо. Его работа – выкладываться на поле и уважать клуб. Так и будет. Думаю, Денисов и на ЧМ в России еще сыграет. Переход Денисова никак не связан с травмой Тарасова. Это просто совпадение. У Денисова отличное настроение. Самочувствие? Еще есть дни до матча со «Спартаком».

У Ротенберга есть четкая роль на поле. Речь о фланге обороны. А вообще он уже тренируется в общей группе», – заявил Семин.