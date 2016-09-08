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    Гилерме: «Не расстроился, что меня не вызвали в сборную России»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу со «Спартаком», а также признался, что не был расстроен тем, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал его в национальную команду на товарищеские матчи.

    «Нас ждет дерби. Будет качественная игра. Все готовятся очень серьезно. Жаль, что получил травму Дима Тарасов – я знаю, как это тяжело.

    Сборная России? Я не расстроился, что меня не вызвали в сборную, это нормально. В России большая конкуренция среди вратарей, много сильных ребят. Все окей», – заявил Гилерме.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2016 17:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 сентября 2016, 22:03

      Да в принципе никто не расстроился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 сентября 2016, 18:43

      на что он надеялся? у нас без него есть кому в воротах стоять

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 сентября 2016, 18:29

      Так, между нами,
      Не сравняться тебе с нашими пацанами

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 8 сентября 2016, 18:01

      Ему только паспорт был нужен, хватит уже комедию ломать.

      3
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