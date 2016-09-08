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    Василий Березуцкий: «Не хочется играть против Месси. Вдруг он меня «отвозит»

    Капитан сборной России Василий Березуцкий рассказал, против каких звездных нападающих он хотел бы сыграть.

    – Против кого из звездных форвардов вам бы еще хотелось сыграть за сборную?

    – Ох. Не знаю…

    – Может быть, против Месси?

    – Нет, против него что-то не хочется. А зачем? Где логика?

    – Все-таки лучший игрок мира.

    – На самом деле, было бы любопытно. Но это довольно странная мечта. А вдруг он меня «отвозит»? Так что палка о двух концах. Вы же ко мне потом после 0:5 подойдете и начнете подкалывать: «Ну что, сыграл против Месси? Молодец…»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2016 15:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 сентября 2016, 23:12

      Василий, умничка! Только так и нужно отвечать на подобные вопросы... И с иронией, и предельно честно...

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 сентября 2016, 20:27

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      Я уже давно писал, что Васе лучше рот держать на замке

      -5
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      Рейтинг: +484

      Андреич > acer2003 8 сентября 2016, 20:44

      И что? Нормально он сказал. И по-чесноку и с юмором.

      4
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      Рейтинг: +264

      dimid 8 сентября 2016, 17:45

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      обязательно "отвозит", то место у тебя лучше думает, чем голова...

      -5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 сентября 2016, 17:30

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      "Отвозит"! И не "вдруг"!

      -4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 сентября 2016, 16:44

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      отпупыркает он тебя, а не отвозит

      -4
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      Рейтинг: +4454

      Snek 8 сентября 2016, 16:43

      Тебя ж когда-то кристинка не смог "отвозить"

      3
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Snek 8 сентября 2016, 18:10

      Так то КриРо. С Лео-то не сравнивай

      -2
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      Рейтинг: +1289

      каа 8 сентября 2016, 16:39

      Улыбнуло...)))

      4
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 8 сентября 2016, 16:30

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      Чемпионат не начал... уже очко играет.... как тажизнь могут вызвать за сборную

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      Рейтинг: +96

      Kitoboy_161 8 сентября 2016, 16:06

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      Против девок играй, Вась))) Хотя.. и те могут! Лучше играй в футбол против гандболисток! Есть шанс обыграть олимпийских чемпионок)))

      -4
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