Василий Березуцкий: «Не хочется играть против Месси. Вдруг он меня «отвозит»

Василий, умничка! Только так и нужно отвечать на подобные вопросы... И с иронией, и предельно честно...
Капитан сборной России Василий Березуцкий рассказал, против каких звездных нападающих он хотел бы сыграть.
– Против кого из звездных форвардов вам бы еще хотелось сыграть за сборную?
– Ох. Не знаю…
– Может быть, против Месси?
– Нет, против него что-то не хочется. А зачем? Где логика?
– Все-таки лучший игрок мира.
– На самом деле, было бы любопытно. Но это довольно странная мечта. А вдруг он меня «отвозит»? Так что палка о двух концах. Вы же ко мне потом после 0:5 подойдете и начнете подкалывать: «Ну что, сыграл против Месси? Молодец…»