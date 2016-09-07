Симеоне: «Гризманну суждено выйти на уровень Месси и Роналду»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне уверен, что Антуан Гризманн может стать одним из лучших игроков в мире.

«Гризманн знает, что он находится в чудесном клубе, который развивается с каждым днем, и что тренер хочет видеть его здесь.

Ему суждено выйти на уровень Месси и Роналду, стать лучшим в мире», – сказал Симеоне.

Также он поделился ожиданиями от ввода в эксплуатацию нового стадиона «Атлетико».

«Я счастлив. Со следующего года у нас будет красивый стадион, и я надеюсь быть в «Атлетико». Когда я его увидел, то понял, почему я все еще здесь. Я намного проще, чем вы думаете».