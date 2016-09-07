Ибрагимович отправил «посылку» Браво накануне дерби

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович собрал «посылку» для голкипера «Манчестер Сити» Клаудио Браво накануне очного поединка команд 10 сентября в четвертом туре АПЛ. Напомним, швед имеет на своем счету три забитых мяча в первых трех матчах первенства. «Красные дьяволы» вместе с «горожанами» располагаются на первых двух строчках в турнирной таблице с девятью очками в активе.

«Добро пожаловать в Манчестер! Здесь некоторые вещи для тренировок, они тебе понадобятся. До встречи в субботу», – написал Ибрагимович на своей странице в Instagram.