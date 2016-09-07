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Ибрагимович отправил «посылку» Браво накануне дерби

7 сентября 2016, 14:16
9

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович собрал «посылку» для голкипера «Манчестер Сити» Клаудио Браво накануне очного поединка команд 10 сентября в четвертом туре АПЛ. Напомним, швед имеет на своем счету три забитых мяча в первых трех матчах первенства. «Красные дьяволы» вместе с «горожанами» располагаются на первых двух строчках в турнирной таблице с девятью очками в активе.

«Добро пожаловать в Манчестер! Здесь некоторые вещи для тренировок, они тебе понадобятся. До встречи в субботу», – написал Ибрагимович на своей странице в Instagram.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан Браво Клаудио
Комментарии (9)
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4agaaa
1473247309
Очередной шлак
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Tyler_Stark
1473247473
вот он тип)
Ответить
kykyi
1473249516
Прорекламировал свой бренд спортивной одежды.
Ответить
_FootFan
1473249849
Лайк кто будет топить за "Ман Сити"
Ответить
kauk
1473251707
красава
Ответить
de bruyne
1473257987
Не забывай что мю что мс с топ клубом еще не играли
Ответить
Эльхан
1473290258
мда уж)
Ответить
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