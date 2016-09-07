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    Украина не намерена бойкотировать чемпионат мира в России

    Сборная Украины не собирается бойкотировать участие в чемпионате мира-2018. Ранее сообщалось, что власти страны совместно с национальной Федерацией футбола рассматривают вариант с добровольным отказом от участия в российском мундиале.

    «Не думаю, что это имеет место. Думаю, что эта информация – выдумка. Мы выступаем в отборочном раунде, и перед командой стоит задача занять первое место в группе и выйти в финальную стадию чемпионата мира. Другой задачи нет», – подчеркнул пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.

    Напомним, соперниками желто-голубых по отборочной группе I ЧМ-2018 являются Турция, Хорватия, Исландия, Финляндия и Косово. Первую встречу квалификационного раунда подопечные Андрея Шевченко свели к ничьей с исландцами (1:1).

    Источник: ТАСС

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    07.09.2016 13:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3414

      AZ 11 сентября 2016, 15:26

      После первого матча отборочного цикла, Украина перестала бойкотировать ЧМ в России, т.к. поняла, что все равно на него не попадет...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 сентября 2016, 23:15

      А будет ли к тому времени ещё существовать "Украина"? Вот в чём вопрос?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +96

      Kitoboy_161 7 сентября 2016, 16:19

      Не мешайте людям играть в футбол! Футбол вне политики!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 7 сентября 2016, 16:07

      Ждем и встретим хлебом солью

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 7 сентября 2016, 15:40

      Да они не пройдут все равно

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 сентября 2016, 14:46

      Что-то напоминает.Да,было наподобие.Сборная СССР,не сумев выиграть дома у Чили,вдруг отказалась ехать на ответную игру,требуя перенести матч в нейтральную страну из-за расстрелов на стадионе в Сантьяго.Киевское Динамо подавалось тогда,как образец мужества за матч с фашистами в войну....гм.Нынешним хохлам надо ещё суметь путёвочку завоевать,а потом можно и покочевряжиться.))Игра с Исландией оптимизьмы не прибавляет-бледная команда у Украины.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 7 сентября 2016, 13:55

      А если мы в Питере не успеем и в Крым перенесем, тогда как?))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1159

      Karpathian > ШарКий вояж в ТуЛузу 7 сентября 2016, 15:27

      Украина на горящих пердаках до 14 точно тогда дойдет))) никто не угонится за ними

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 сентября 2016, 13:41

      Как-то вообще плевать... Пускай сначала выйдут из трудной группы, что навряд ли...

      2
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      Рейтинг: +46

      Lukasch2000 7 сентября 2016, 13:33

      Жаль....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Путлер3 > Lukasch2000 7 сентября 2016, 13:42

      Чего же тебе жаль-то?

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин 7 сентября 2016, 13:17

      если не смогут выйти, тогда объявят бойкот))))

      4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > семечкин 7 сентября 2016, 17:42

      Так и будет!

      -2
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