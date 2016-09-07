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    «Интер» переключил внимание с Кришито на Тете и Семеду

    «Интер» больше не интересуется защитником «Зенита» Доменико Кришито, так как в клубе не готовы заплатить 10-12 миллионов евро, которые запросил российский клуб.

    Источник сообщает, что сейчас миланцы рассматривают альтернативные варианты. Так, зимой нерадзурри постараются приобрести футболиста «Аякса» Кенни Тете или Нельсона Семеду из «Бенфики».

    Отметим, что за Тете придется заплатить примерно те же деньги, что и за Кришито, но итальянцы отдают предпочтение 20-летнему голландцу. Что касается Семеду, то его трансферная стоимость оценивается в 20-25 миллионов евро.

    Источник: Tuttosport

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    07.09.2016 09:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 7 сентября 2016, 13:42

      И правильно, лучше искать альтернативу, а то с Зенитом может в последний момент сорваться. Вон пусть к Спаллети в Рому едет. Интер верит в молодых и перспективных, чтобы потом выгодно продать.

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 7 сентября 2016, 10:43

      Первым делом подумал про Самедова с Тетериным).

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 сентября 2016, 10:01

      Правильно, подписать игрока из Зенита это нужно умудриться, если конечно он не полирует банку или не играет за Зенит-2. Витсель, Кришито - вечно продаются, вот и Ломбертс тоже в Андерлехт почти перешёл, а все и ныне там.

      -3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Marqello 7 сентября 2016, 11:59

      О том, что Зенит нормального игрока будет лучше гноить у себя, чем продаст за разумные деньги, будет требовать бешеных бабок за среднего Витселя

      -3
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