Кривец: «Считаю результат матча с Францией удовлетворительным»

Полузащитник сборной Белоруссии Сергей Кривец назвал результат матча с Францией «удовлетворительным». Напомним, что команды сыграли в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 (0:0).

– Почему у игроков сборной Белоруссии на лице должно быть счастье? Все-таки прежде уже удавалось побеждать команду Франции.

– То есть расстроены?

– Тоже нет. Все-таки это топ-команда, которая была мотивирована и хотела взять три очка. Скорее, результат удовлетворительный. Безусловно, неплохое начало. Надеюсь, оно послужит импульсом к будущим успехам. И атакуют, и обороняются все, кто находится на поле. Неправильно здесь называть кого-то одного, благодаря кому мы сыграли «на ноль». Есть заслуга всей команды. Безусловно, Андрей Горбунов отличными действиями придавал уверенность.