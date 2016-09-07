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    Хацкевич: ««Ничья с Францией придаст Белоруссии больше уверенности»

    Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич подвел итоги домашнего матча отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Франции (0:0).

    – Как вам игра и довольны ли результатом?

    – Игра идет на результат. За матчи даются очки. Ничья с командой Франции придаст нам еще больше уверенности.

    – Что сказали команде после матча в раздевалке?

    – Пока ребята там сами между собой обмениваются мнениями. Пока еще не видел всех вместе.

    Не собирались прижиматься с первых минут. Хотели дать понять, что не будем только обороняться. Но с 10-15-й минуты Франция нас заставила играть более низко на своей половине. Но мы готовились к такой игре, что будем больше играть без мяча и на своей половине поля. Это было прогнозируемо. Французы физически очень мощные. Они где-то продавили нас. Но удача была на нашей стороне и здорово сыграл вратарь, – заявил Хацкевич в эфире «Беларусь 5».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2016 00:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 8 сентября 2016, 08:13

      Участие Белорусии на ЧМ будет лучший братский подарок.дааайте ребята оч переживаем за вас

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 сентября 2016, 09:44

      Бер дыев и здесь консультирует

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 7 сентября 2016, 07:37

      Калачев рассказал, как Бердыевский автобус поставить

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