Дзагоев: «Матч с Ганой стал лучшим для меня за сборную России после возвращения в строй»

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев заявил, что товарищеский поединок с Ганой стал для него лучшим за национальную команду после возвращения на поле после травмы. Также хавбек отметил, что физической подготовки пока не хватает футболистам на все 90 минут.

«Давно не играл за сборную, но этот матч был лучшим в моем исполнении после возвращения в строй. В целом, всем доволен, положительный результат, неплохая игра, а отдельными кусками очень хорошая... Новые игроки, новая команда, есть куда расти.

Физически ганцы нас перебегали, особенно во втором тайме. В первом была равная игра, мы создали больше моментов. На второй тайм силенок не хватило, но у нас сезон только начался. Еще нагоним.

Как сказал Станислав Саламович, у нас нет товарищеских матчей. Все игры до чемпионата мира будут официальными. Нам нужно улучшать свою игру, до мирового первенства будем делать все для этого возможное, а Станислав Саламович нам поможет», – подчеркнул Дзагоев в эфире телеканала «Матч ТВ».