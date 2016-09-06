Акинфеев стал рекордсменом среди вратарей по числу игр за национальную команду

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев обновил рекорд по количеству проведенных матчей в футболке национальной команды среди стражей ворот. Сегодняшний товарищеский поединок против Ганы (1:0, второй тайм) стал для него 92-м в составе главной команды страны.

Таким образом, 30-летний голкипер ЦСКА превзошел достижение легендарного Рината Дасаева, проведшего 91 встречу за сборную СССР (1979-1990 годы).

Напомним, свою первую игру за сборную России Акинфеев сыграл весной 2004 года против Норвегии (2:3).