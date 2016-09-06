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    Орещук: «Спасибо «Динамо» за предоставленный шанс. Считаю, что справился с поставленной задачей»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, который сегодня покинул московский клуб, поблагодарил руководство бело-голубых.

    «Я был рад попробовать свои силы в новой для себя роли – спортивного директора. Тем более в таком большом клубе, как «Динамо». За эти три месяца я получил огромный опыт работы и благодарю «Динамо» за предоставленный мне шанс.

    Считаю, что в эти короткие сроки мы совместно с руководством «Динамо» справились с поставленной задачей – собрать команду, способную выиграть первенство ФНЛ, и в будущем достойно выступать в элитном дивизионе нашей страны. Спасибо всем за совместную работу», – сообщил Орещук.

    Источник: ФК «Динамо»

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    06.09.2016 14:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 сентября 2016, 14:51

      Не ловите рыбу-щуку,
      Дайте шанец Орещуку!
      Онкоманду соберет
      И в элиту приведет!

      / пробел пропустил, сорри...
      ...а может, и дефис) /

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