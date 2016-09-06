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    Бышовец: «Акинфеев, Березуцкий и Жирков способны влиять на ход игры»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды со сборной Ганы. По мнению специалиста, Россия должна выставить более атакующий состав на игру.

    «Мне понравился первый тайм с турками. Хотелось бы, чтобы против африканцев ребята действовали так же активно. Необходимо сохранить качество игры, но при этом дать возможность выйти тем, кто не выступал в Анталье. Необходимо атаку сделать более насыщенной и, как результат, острой.

    На сегодня у сборной оптимальный – и весьма перспективный – состав. Точно могу сказать, что Акинфеев, Березуцкий и Жирков должны начать матч с африканцами с первых минут – это люди, способные влиять на ход игры», – заявил Бышовец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2016 11:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 сентября 2016, 15:13

      На воспалённое воображение Бышовца они повлиять могут.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 6 сентября 2016, 12:00

      На ход игры повлиять способен любой игрок, вопрос только в том, как повлиять. В 18м году березуцкий в 36 и жирков в 35 лет вряд ли смогут положительно влиять на ход игры. Надо перспективу наигрывать, а не добиваться сиюминутного результата в ничего незначащих играх.

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