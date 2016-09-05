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    Сборная Ганы лишилась Андре Айю и Гьяна накануне матча с Россией

    Сборная Ганы в преддверии товарищеской встречи с Россией лишилась двух нападающих. Как сообщил тренер «черных звезд» Авраам Грант, Андре Айю и Асамоа Гьян не смогут принять участие в завтрашнем матче по причине повреждений. Поединок пройдет на «Локомотиве» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Напомним, игра против Ганы станет для Станислава Черчесова второй на посту главного тренера сборной России. В своем первом матче под руководством 53-летнего специалиста национальная команда добилась ничьей с Турцией (0:0).

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2016 18:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 6 сентября 2016, 21:41

      Говорил же, что выиграют с минимальным счётом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 5 сентября 2016, 19:23

      Ничего не придумали для победы, кроме как заплатить ганцам за вывод из состава двух качественных нападающих по выдуманным причинам. Таким образом можно сделать вывод что сборная России завтра сыграет вничью или выиграет минимально.

      3
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Сергей Свояк 5 сентября 2016, 22:41

      Короче всё куплено(

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Kuborg_Ua 6 сентября 2016, 21:42

      Сборная России выиграла с минимальным счётом!

      0
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