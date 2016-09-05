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Бобер: «Если в течение месяца не найду команду, завершу карьеру»

5 сентября 2016, 18:14

Экс-хавбек «Мордовии» Антон Бобер намерен завершить карьеру игрока при отсутствии подходящих предложений в течение месяца. 33-летний футболист покинул саранский клуб нынешним летом по истечении срока контракта и в настоящее время находится в статусе свободного агента.

«На сегодняшний день вариантов по продолжению футбольной карьеры нет, также не было предложений, которые могли бы заинтересовать. Я провожу индивидуальные тренировки, поддерживаю форму.

Мысли о завершении карьеры? Все зависит от предложений. Если в течение месяца ничего не появится, то, конечно, придется начинать новый жизненный этап. Возможно, я займусь чем-нибудь другим», – сказал Бобер.

Источник: Чемпионат.ком
Бобер Антон
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