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    «Анжи» расторг контракт с Жировым

    «Анжи» расторг контракт с защитником Александром Жировым по согласию сторон. Игрок перебрался в махачкалинский клуб в середине 2015 года из «Волгаря». В прошлом розыгрыше РФПЛ 25-летний футболист провел 30 матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей, а также заработав три желтые карточки.

    «После общения со спортивным департаментом и главным тренером клуба в целях получения защитником игровой практики, «Анжи» и Александр Жиров прекратили трудовые отношения по обоюдному согласию сторон. Соответствующие формальности были улажены до закрытия трансферного окна, и игрок, согласно регламенту, может быть заявлен за другой клуб. «Анжи» благодарит Александра за его труд на благо команды и желает ему успехов», – говорится в заявлении клуба.

    Источник: ФК «Анжи»

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    05.09.2016 17:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 сентября 2016, 08:19

      Ну что провели трансферы, как всегда надо с кем-то расстаться. Игрок качественный и точно в РФПЛ может найти команду. Кому из новичков нужны быстрые и техничные защитники?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 5 сентября 2016, 20:22

      ему бы в какой-нибудь, условно, Томь и было бы неплохо

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 5 сентября 2016, 19:40

      Спартаку забил...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 5 сентября 2016, 19:07

      хороший игрок.. жаль, что расстаемся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      budumov67 5 сентября 2016, 18:59

      Прогнозы футбольных матчей www.soccer.1bb.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      d_joker 5 сентября 2016, 18:36

      В родной Волгарь возвращайся!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 5 сентября 2016, 18:31

      И куда он теперь- назад в Волгарь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      18JG 5 сентября 2016, 18:21

      Я думаю, "Зениту" он не помешает, ибо на позиции ЦЗ у нас по прежнему не хватает футболистов.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 5 сентября 2016, 18:21

      ого

      0
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 5 сентября 2016, 18:09

      Может Динамо возьмет себе! А что на мой взгляд нормальный ход может и заиграет!

      1
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