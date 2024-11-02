Стали известны стартовые составы на матч 13 тура РПЛ в котором сыграют ЦСКА и «Спартак». Игра состоится 2 ноября, начало встречи запланировано на 20:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Круговой, Зделар, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Гуриарапа.

Главный тренер: Марко Николич

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

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