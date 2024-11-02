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    • Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Спартак»: 2 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Спартак»: 2 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч 13 тура РПЛ в котором сыграют ЦСКА и «Спартак». Игра состоится 2 ноября, начало встречи запланировано на 20:45 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Круговой, Зделар, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Гуриарапа.

    Главный тренер: Марко Николич

    «Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

    Главный тренер: Деян Станкович

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 19:37
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    Комментарии (7)
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    fakeid
    1730565665
    кони сегодня разнесут зулусятник!
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    Интерес
    1730565995
    А где "пьяница"?Где Мусаев?М-да-а-а...
    Ответить
    rammax fcsm
    1730566387
    Кто такой Умаров????!!!!
    Ответить
    ySS
    1730568093
    Без Абены уже хорошо)
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    Лицом_на_клаве
    1730568194
    Коням победы. Антинародные должны сидеть на 10 месте.
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    oyabun
    1730569338
    Что за повреждение у Мартинса, из за которого он не в заявке.
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    FWSPM
    1730585194
    С составом николич налажал
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