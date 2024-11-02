Мостовой сказал, когда пойдет на тренерскую стажировку

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сообщил о сроках начала своей тренерской стажировки.
– Вам нужно пройти стажировку в клубе РПЛ или подойдет любой профессиональный?
– Можно пройти в любом футбольном клубе. После подставы «Спартака» я уже не делю ни на что. Кто будет открыт, туда и пойду.
– Есть какие‑то договоренности?
– Пойду стажироваться после 5 ноября. Я со «Спартаком» договорился. И что? Они подставили. Мне теперь с ними судиться, что ли? Нет разницы, где проходить стажировку.
- 56-летний Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию.
- «Спартак» отказал бывшему игроку клуба в согласованной ранее стажировке.