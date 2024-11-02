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    Мостовой сказал, когда пойдет на тренерскую стажировку

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сообщил о сроках начала своей тренерской стажировки.

    – Вам нужно пройти стажировку в клубе РПЛ или подойдет любой профессиональный?

    – Можно пройти в любом футбольном клубе. После подставы «Спартака» я уже не делю ни на что. Кто будет открыт, туда и пойду.

    – Есть какие‑то договоренности?

    Пойду стажироваться после 5 ноября. Я со «Спартаком» договорился. И что? Они подставили. Мне теперь с ними судиться, что ли? Нет разницы, где проходить стажировку.

    • 56-летний Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию.
    • «Спартак» отказал бывшему игроку клуба в согласованной ранее стажировке.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.11.2024 17:52
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    Комментарии (2)
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    Каратель помойников
    1730567655
    Ну и нытик, всё никак не успокоится...договор какой был? на время паузы сборов сборной,мостовой прихворал,загремел в больницу,пауза прошла,игроки вернулись,начался тренировочный процесс и такой "великий" тренер мостовой просто не нужен со своим брюзжанием..чего теперь бегает и ноет на каждом углу что его подставили
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    FWSPM
    1730584832
    Опасный конкурент Сельдерея опять сбежал от санитаров. Звони в гаспрем болезный!
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