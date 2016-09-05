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    Шатов: «С каждой тренировкой сборная России будет выглядеть все лучше»

    Полузащитник сборной России Олег Шатов поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча с Ганой. Хавбек подчеркнул, что в настоящий момент в национальной команде идет притирка игроков и тренерского штаба.

    «Свою игру я никогда не оценивал, для этого есть тренерский штаб и болельщики. Но всегда можно играть лучше.Что касается игры, у нас много новых игроков, тренеров, мы притираемся друг к другу. С каждой тренировкой мы будем выглядеть все лучше. Мы с ребятами поставили в раздевалке цели, к которым будем постепенно идти.

    За Ганой я не следил, знаю, что в 2010 году они дошли до четвертьфинала чемпионата мира. Знаю Асамоа Гьяна и Авраама Гранта, У них немало индивидуально сильных футболистов, но мы должны отталкиваться от себя.

    Что нового в тренировочном процессе? У каждого тренера свой подход. Мы не закрепощены, в быту нас все устраивает. Сейчас мы наигрываем схемы, которые тренерский штаб хочет видеть, времени у нас не так много».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2016 16:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 сентября 2016, 18:23

      Было бы странно - тренироваться и хуже играть,
      Но всё равно верится с трудом, твою мать...

      2
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 5 сентября 2016, 18:23

      Слова слова, всегда одно и тоже, РУССКИЙ ДУХ, МЫ ЛУЧШИЕ У НАС ВСЕ ТОП ЕГРОКЕ, МЫ ПРИБАВЛЯЕМ, МЫ ТРЕНИРУЕМСЯ КАК НИГЕРЫ. а итог всегда один.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 сентября 2016, 18:11

      противно слышать и что то узнавать про сборную г*нюков

      1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 5 сентября 2016, 17:53

      ооооооооооо!!! я перед Евро это слышал уже!!! сейчас все матчи товарники, а это для нашей сборной не подготовка!!! играйте до ЧМ с хохлами постоянно!!! вот это и заруба будет и вообще

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 5 сентября 2016, 17:37

      Как ты там сказал болельщику сборной России поле евро !? Вот и я тебе скажу: ты "чё" еб.нутый!!?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 сентября 2016, 16:47

      Закрыть всех на базе и не выпускать до ЧМ, РФПЛ подождет, тут честь России на кону. Потом, как только выпустить их на поле, всех порвут. Надо эту мысль Мудке подкинуть.

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 5 сентября 2016, 16:42

      Тогда чемпионат России вообще распустить

      1
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