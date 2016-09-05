Гарсия признан болельщиками «Зенита» лучшим игроком в августе

Хавбек «Зенита» Хави Гарсия удостоился звания лучшего игрока сине-бело-голубых в августе по мнению болельщиков клуба. В активе испанца в минувшем месяце четыре поединка в РФПЛ, в которых питерцами были добыты две победы и две ничьи.

На втором месте в опросе расположился защитник Доменико Кришито, третье досталось также игроку обороны Игорю Смольникову.

Подобная награда стала для Гарсии первой за все время его выступлений в «Зените». Напомним, 29-летний игрок перебрался в Санкт-Петербург в 2014 году, проведя на данный момент 80 матчей.