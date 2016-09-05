Мутко: «Переговоры о товарищеском матче с Румынией завершены»

РФС завершил переговоры с Федерацией футбола Румынии по поводу проведения товарищеской игры между трехцветными и сборной России. В настоящее время составляется контракт. Напомним, поединок запланирован на 14 ноября в Сочи.

«Все переговоры относительно товарищеского матча со сборной Румынии уже завершены. Сейчас делается контракт, соглашение о проведении матча», – сказал глава РФС Виталий Мутко.