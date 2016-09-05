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    Мутко: «Переговоры о товарищеском матче с Румынией завершены»

    РФС завершил переговоры с Федерацией футбола Румынии по поводу проведения товарищеской игры между трехцветными и сборной России. В настоящее время составляется контракт. Напомним, поединок запланирован на 14 ноября в Сочи.

    «Все переговоры относительно товарищеского матча со сборной Румынии уже завершены. Сейчас делается контракт, соглашение о проведении матча», – сказал глава РФС Виталий Мутко.

    Источник: ТАСС

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    05.09.2016 13:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 сентября 2016, 16:24

      Может я что-то не понимаю, но в разумении Мутко это топ-команды??? По факту он получается пи..дабол... На каждом углу кричит про Франции, Италии, Испании и Германии, а по факту Турции, Ганы да Румынии...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      Betonshik > ivanthebest 5 сентября 2016, 17:41

      Для нас и Андора скоро будет топ командой

      4
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 5 сентября 2016, 16:08

      Мутко вспомнил о Муту...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 сентября 2016, 15:48

      Румыны-сильная и неудобная для нас команда.И с более сильным составом наши огребали.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 5 сентября 2016, 15:32

      Сборную по себе выбираем.

      0
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 5 сентября 2016, 14:07

      Ребята для сыгранности нормальный партнер. Кое что умеют. Чужие сборные тоже надо уважать.

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 сентября 2016, 13:35

      Мутко, со слабыми цыганами играть не интересно, нужно договариваться и играть с сильными командами )))

      -1
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 5 сентября 2016, 13:16

      Мутко зашевелился что ли?!

      1
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