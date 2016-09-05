Ибрагимович: «Моуринью – сверхмозг, он знает, что нужно для победы»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович лестно отозвался о наставнике «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Напомним, под руководством португальского специалиста 34-летний игрок выигрывал Серию А (2008/09) и становился обладателем Суперкубка Италии (2008) в составе «Интера».

«Моуринью – идейный вдохновитель, сверхмозг. Он знает, что ему нужно делать для достижения победы. Я многому научился у него в «Интере». Кто бы не хотел видеть Моуринью в качестве тренера?», – сказал Ибрагимович.