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    Петреску: «Нас дома иногда судят даже хуже, чем на выезде»

    Главный тренер «Кубани» Дан Петреску поделился ожиданиями от ближайших матчей команды в ФНЛ.

    – Нам предстоят две игры с командами из нижней части турнирной таблицы…

    – Мы – там же.

    – … велика вероятность того, что соперники будут «закрываться». Какие способы преодоления эшелонированной обороны есть в нашем арсенале?

    – Мы уже привыкли к этому. В таком случае должно сработать все вместе: вдохновение, удача – ведь мы создаем голевые возможности. В решающий момент важен каждый фактор, вплоть до качества поля, а у нас то один скользит, то второй падает. Удивительно, но наше поле не очень-то помогает нам…

    Мы всегда играем на победу и сегодня очень хотели ее одержать. Теперь надо готовиться к следующему матчу, правильно настроить футболистов: не «загрузить», а раскрепостить, чтобы они с охоткой играли в футбол.

    Нас дома иногда судят даже хуже, чем на выезде, – сказал Дан Петреску.

    Источник: ФК «Кубань»

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    04.09.2016 00:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 7 сентября 2016, 13:30

      Петреску как ребёнок... Сколько лет уже работает в России, а он только понял...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 4 сентября 2016, 07:16

      Тебе хренушки угодишь)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 сентября 2016, 02:50

      Плохо без денег.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +889

      Krics 4 сентября 2016, 01:26

      Это - Россия, сынок

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 4 сентября 2016, 00:58

      хм

      0
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