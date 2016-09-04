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    Озил: «После ухода Уилшира десятый номер освободился, и я хочу его »

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил признался, что хочет получить десятый номер, ранее принадлежавший Джеку Уилширу, который ушел в аренду в «Борнмут». Недавно Озилу достался этот номер в сборной Германии.

    «Для меня номер многое значит. Десятый – мой любимый. Под ним играли такие легенды, как Зинедин Зидан, Диего Марадона и Пеле. Я действительно счастлив.

    Я много лет хотел его получить, но и Лукас Подольски хотел того же, а у него было больше матчей. Теперь у меня появился доступ! Конечно, сначала я поговорил с другими игроками. Этот номер – как раз для меня и моей позиции плеймейкера.

    В «Арсенале» этот номер освободился и я определенно хочу его», – сказал Озил.

    Источник: Goal.com

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    04.09.2016 00:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 5 сентября 2016, 02:50

      Ну ну...Зря Уилшира в аренду сплавили.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 сентября 2016, 09:07

      Заслужил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 4 сентября 2016, 01:04

      Шустряк.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 сентября 2016, 00:52

      Какие-то кадры а не игроки какая разница какой номер играй футбол как следует лучше... не тот озил который в реале

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