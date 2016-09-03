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    Луческу: «Неправда, что я заблокировал трансфер Витселя в «Ювентус»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу опроверг информацию, согласно которой именно он является главной причиной сорвавшегося перехода полузащитника сине-бело-голубых Акселя Витселя в «Ювентус».

    «Это неправда, что именно я заблокировал переход Витселя в «Ювентус». Тренеры могут лишь только что-то предложить, но они ничего не решают в трансферах. Нам просто не хватило времени, чтобы оформить сделку до закрытия летнего трансферного окна. «Зенит» сделал все возможное, чтобы переход Витселя в «Ювентус» состоялся», – сказал Луческу.

    Источник: Football Italia

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    03.09.2016 12:37
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 3 сентября 2016, 18:36

      И Луческу: "Это без меня"
      А кто же кинул пацана?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 сентября 2016, 17:30

      А кто же тогда?!......опять цыган лукавит!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +72

      UniQueLO 3 сентября 2016, 14:08

      В прошлом году в МЮ так про Де Хеа говорили. Никто не был виноват в том, что трансфер сорвался. Ничего нового

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 3 сентября 2016, 12:52

      Тогда кто ?

      -1
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      Рейтинг: +8017

      nik55 3 сентября 2016, 12:52

      да -сам не захотел уходить

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > nik55 3 сентября 2016, 14:02

      вообще то хотел.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Rzn_za_cska 3 сентября 2016, 14:11

      Ещё раз прочитай комментарии и включи мозги!Тебе знакомо понятие Сарказм???

      -1
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      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > джон базелон 8 сентября 2016, 02:03

      ты дебил? Я не о этом деде говорю. а о витселе ему давно пох на зенит что он и предсезоный сбор не проходил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 сентября 2016, 12:40

      Цыган развалит Зенит полностью)))

      -1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > a-rakhmatov 3 сентября 2016, 12:44

      Согласен. Пока только вопросы по поводу его политики

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > a-rakhmatov 3 сентября 2016, 13:29

      а там уже разваливать нечего

      -1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Зенит оле оле ола 3 сентября 2016, 14:14

      Ну раз у тебя Бердыев не хороший тренер,тогда Ты далёк от футбола!

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Зенит оле оле ола 3 сентября 2016, 14:52

      Бугагагага, Цыгану до уровня Курбана еще очень далеко....шут ты гороховый!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Зенит оле оле ола 3 сентября 2016, 14:57

      Это про тебя ?! https://www.youtube.com/watch?v=zNLYSce2YXY

      -1
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