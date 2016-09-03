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  • Ерохин: «Игроки сборной России стремятся изменить отношение болельщиков»

Ерохин: «Игроки сборной России стремятся изменить отношение болельщиков»

3 сентября 2016, 07:35
10

Полузащитник сборной России Александр Ерохин отметил, что при новом наставнике Станиславе Черчесове в национальной команде стало больше дисциплины. Игрок «Ростова» подчеркнул, что все футболисты своим трудом стремятся изменить отношение к сборной после провального выступления на чемпионате Европы во Франции.

– Когда в прошлый раз сюда приезжал, мы обыграли Швецию и Лихтенштейн. Все были на позитиве, полны эмоций, смотрели в будущее с оптимизмом. Сейчас новый тренер внес изменения, состав серьезно обновился. Думаю, станем меняться в лучшую сторону, потому что Станислав Саламович все держит в кулаке. Мы провели первый матч под его руководством и теперь должны прибавить. До следующей встречи с Ганой пристально изучим схему, притремся друг к другу и выступим лучше.

– Да – но не всем футболистам нравится, когда они оказываются в ежовых рукавицах.

– Я бы не сказал, что сейчас у нас слишком суровые условия. Черчесов держит команду в тонусе, чтобы у ребят не пропадала страсть, желание на тренировках и в играх. Именно в этом компоненте можно прибавлять. Обстановка в коллективе вполне рабочая, но и без шуток не обходится.

– Вот вы говорите, что после побед над Швецией и Лихтенштейном все с оптимизмом ждали чемпионата Европы. А теперь после Франции имидж нужно восстанавливать, реабилитироваться перед болельщиками.

– Все хотят своим трудом изменить отношение людей к сборной – хотим, чтобы в нас верили и говорили о национальной команде в положительном ключе. Мы все понимаем и станем работать над этим.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Ерохин Александр
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Фан666
1472878043
С такой игрой хоть и новым относительно составом сложно что изменить. Нужно новое поколение вырастить.
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alex1951
1472882373
Вот ,когда эти козлины, вернут бабки своим болелам за французское позорище, а многие может и год копили на ЕВРО,тогда можно и порассуждать об отношениях,а пока одни сношения!
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VIPded
1472882890
Удачи нашей сборной!
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fantom23
1472883038
Мы на Вас надеемся!
Ответить
BoltCX
1472884802
Как по мне, так лучше бы Слуцкого оставили при условии покинуть ЦСКА. Думаю, он бы смог реабилитироваться.
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a-rakhmatov
1472885688
Дисциплина в сборной главный аргумент, но нужна еще грамотная мотивация игроков.....очень важно как Черчесов все это выстроит...удачи нашей сборной)))
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yanedo
1472890316
никогда миллионер не будет выкладываться по полной за пахаря а в сборной все миллионеры ( а нужны пахари) вывод черчес ничего не изменит чуток шевелиться начнут но эмитация футбола это не футбол
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Молчуновский
1472985982
Ерохин: «Игроки сборной России стремятся изменить отношение болельщиков. Теперь мы пьем шампанское по-дешевле.»
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