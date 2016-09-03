Ерохин: «Игроки сборной России стремятся изменить отношение болельщиков»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин отметил, что при новом наставнике Станиславе Черчесове в национальной команде стало больше дисциплины. Игрок «Ростова» подчеркнул, что все футболисты своим трудом стремятся изменить отношение к сборной после провального выступления на чемпионате Европы во Франции.

– Когда в прошлый раз сюда приезжал, мы обыграли Швецию и Лихтенштейн. Все были на позитиве, полны эмоций, смотрели в будущее с оптимизмом. Сейчас новый тренер внес изменения, состав серьезно обновился. Думаю, станем меняться в лучшую сторону, потому что Станислав Саламович все держит в кулаке. Мы провели первый матч под его руководством и теперь должны прибавить. До следующей встречи с Ганой пристально изучим схему, притремся друг к другу и выступим лучше.

– Да – но не всем футболистам нравится, когда они оказываются в ежовых рукавицах.

– Я бы не сказал, что сейчас у нас слишком суровые условия. Черчесов держит команду в тонусе, чтобы у ребят не пропадала страсть, желание на тренировках и в играх. Именно в этом компоненте можно прибавлять. Обстановка в коллективе вполне рабочая, но и без шуток не обходится.

– Вот вы говорите, что после побед над Швецией и Лихтенштейном все с оптимизмом ждали чемпионата Европы. А теперь после Франции имидж нужно восстанавливать, реабилитироваться перед болельщиками.

– Все хотят своим трудом изменить отношение людей к сборной – хотим, чтобы в нас верили и говорили о национальной команде в положительном ключе. Мы все понимаем и станем работать над этим.