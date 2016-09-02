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    Сестра Черчесова пожелала ему выйти в полуфинал ЧМ-2018

    Сестра главного тренера сборной России Станислава Черчесова Тамара Саламовна в день рождения брата пожелала ему успехов с национальной командой.

    «Так как нас разделяют более 2000 км, я не смогла сделать Станиславу подарок. Но на будущее хотела бы ему пожелать, чтобы сборная России вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира 2018 года.

    Помню, что в детстве я дарила Стасу мячи, ведь это была его любимая игрушка. Они у него постоянно портились, поэтому надо было их обновлять.

    Он постоянно жил и живет футболом, поэтому мечтал стать игроком, а потом и тренером большой команды. У него никогда не было половинчатых целей. Всегда перед собой Станислав ставил задачи, которые достойны его. Он очень целеустремленный человек», – заявил Черчесов.

    Источник: Спорт FM

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    02.09.2016 21:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 3 сентября 2016, 01:29

      Кто пишит эту херню то. Прежде чем выкладывать ПРОЧТИТЕ что накалякали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      Заря 2 сентября 2016, 21:36

      Жена Погребняка пожелала сборной пробиться на ЧМ 2018))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 2 сентября 2016, 21:27

      что за чурка заголовки пишет

      3
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