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    Балотелли: «Я не заслуживаю вызова в сборную Италии»

    Нападающий Марио Балотелли сегодня был представлен в качестве игрока «Ниццы», после чего рассказал о своих целях на нынешний сезон.

    «Я перешел в «Ниццу» только по спортивному принципу. Этот вариант был лучшим для меня. Здесь очень хороший проект. Надеюсь, что в этом году все сложится хорошо. В клубе настоящая семейная атмосфера, благодаря которой я отлично себя чувствую. Знаю, что здесь мои большие поклонники, хочу поблагодарить их за поддержку.

    Сборная Италии? Я не заслуживаю вызова туда. На данный момент я думаю только об игре за «Ниццу». Мне нравится, что наш тренер Люсьен Фавр прививает игру в контроль мяча», – сказал Балотелли.

    Источник: ФК «Ницца»

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    02.09.2016 15:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 сентября 2016, 20:17

      Pozzorno

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