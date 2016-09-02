Доннарумма: «Буффон посоветовал оставаться спокойным и получать удовольствие»

Вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями от своего дебюта за национальную команду в матче против Франции (1:3).

«Это неописуемо. Благодарю тренера за эту возможность и за мой дебют. Я действительно взволнован этим.

Погба похвалил меня и сказал, что рад меня видеть. Я сказал ему то же самое.

Мой пропущенный гол мы проанализируем с тренером завтра.

Буффон советовал мне оставаться спокойным, делать то, что я умею, и получать удовольствие. Это новая эпоха в развитии команды, мы все находимся в распоряжении тренера и через четыре дня постараемся сыграть лучше в Израиле», – сказал Доннарумма.