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    Товарищеский матч. Гол Жиру принес Франции победу над Италией

    В товарищеском матче сборная Франции переиграла команду Италии – 3:1. Счет в этой встрече открыл Антони Марсьяль, после чего равновесие восстановил Грациано Пелле. Победу французам обеспечил точный удар Оливье Жиру, а окончательный результат установил Лайвен Курзава.

    Товарищеский матч

    Италия – Франция – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Марсьяль, 17; 1:1 – Пелле, 21; 1:2 – Жиру, 28; 1:3 – Курзава, 81.

    Италия: Буффон (Доннарумма, 46), Барцальи (Ругани, 46), Астори, Кьеллини, Кандрева, Пароло, Де Росси (Монтоливо, 46), Бонавентура (Верратти, 66), Де Шильо (Флоренци, 58), Пелле, Эдер (Белоттти, 75).

    Франция: Манданда, Курзава, Косиельни (Умтити, 83), Варан, Сидибе, Матюиди (Сиссоко, 63), Канте, Погба, Марсьяль (Пайе, 46), Жиру (Жиньяк, 46), Гризманн (Дембеле, 63).

    Предупреждения: Сидибе, 4.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2016 00:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +40

      Бонс 2 сентября 2016, 13:42

      Браво!

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      Рейтинг: +264

      dimid 2 сентября 2016, 08:54

      Красавы!!

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 2 сентября 2016, 00:04

      Франция!!!

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 2 сентября 2016, 00:03

      Молодцы Франция

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