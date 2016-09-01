Браво: «Те, кто много говорит, меньше всех приносят стране пользы»

Вратарь сборной Чили Клаудио Браво ответил на критику в свой адрес. Футболист стал объектом нападок после того, как стало известно, что он не сыграет в ближайших матчах национальной команды по «личным причинам».

«С каждым днем наше общество становится все более нездоровым. Те, кто больше всех говорят, меньше всех приносят пользы стране. Они озабочены только критикой и разрушением. Они не устают делать из Чили посмешище.

Как же некоторым жаль, что история уже написана. А вы – те, кто слишком много говорит – что вы сделали для страны?», – написал Браво на своей странице в Twitter.