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    Коноплянка: «Севилья» – особенная команда»

    Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка заявил, что в «Севилье» ему было очень непросто.

    «Уже в течение первого сезона я понял, что «Севилья» особенная команда. Мне, как игроку с Украины, в первое время было очень непросто. Довольно трудно адаптироваться в новой стране. Однако меня хорошо приняли и помогли с адаптацией.

    Я наслаждался временем в «Севилье». Да, хотелось сделать больше для клуба, но я не имел много игровой практики, хотя всегда выкладывался по полной программе. Сейчас наши пути расходятся, но может быть, они снова сойдутся в будущем», – сказал украинец.

    Напомним, что этим летом «Шальке» арендовал Коноплянку. Соглашение рассчитано до конца сезона.

    Источник: AS

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    01.09.2016 09:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 7 сентября 2016, 14:50

      Не оправдал надежд, хотя иногда играл неплохо. Уйдет ли в Зенит? почему бы и нет. Но мне кажется, не проявит себя там. Ему нужен клуб, где игра будет строится на нем

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