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  • Итоги Конкурса прогнозов: roman230582 стал победителем сезона «Июль-Август 2016»

Итоги Конкурса прогнозов: roman230582 стал победителем сезона «Июль-Август 2016»

30 августа 2016, 15:41
37

Самый длинный сезон Конкурса прогнозов – сезон «Июль-Август 2016» подошел к концу. У всех участников было почти два месяца на то, чтобы проявить себя в качестве лучшего прогнозиста.

Пять игроков, которые заняли первые места в первом дивизионе, выиграли призы от «Бомбардира».

Победителем сезона «Июль-август» Конкурса прогнозов стал roman230582. Он заработал 1559700 очков рейтинга, сделав более 2300 ставок со средним коэффициентом 3.01. Его приз – крутейшие наушники ISPORT FREEDOM BLUETOOTH ON-EAR (GREEN) от американского бренда Monster, а о своих впечатлениях от конкурса он сможет рассказать в интервью «Бомбардиру».

На втором месте – igarka с рейтингом в 1484275 очков, который выиграл наушники ISPORT STRIVE от бренда Monster.

Третье и четвертое место заняли KARAT777 и vоv4ik – они получают мячи от интернет-магазина футбольной атрибутики Football Shopping.

Пятое призовое место занял Fju-2. И он выиграл скандально известную книгу анонимного игрока английской Премьер-лиги «Секретный футболист. Изнанка футбольного мира».

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами, написав на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Июль-август», до 7 сентября.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 100 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11» и ID команды. В теме письма напишите так: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Новый сезон Конкурса прогнозов стартует 31 августа в 10 утра. Подробная информация о новом сезоне и о призах появится позднее.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (37)
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АлёшкА91
1472584163
Молодцы ребята
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Mr_Murder
1472584522
а два дня до конца месяца??
Ответить
Kosmotoga
1472587967
поздравляем бота с виртуальной победой
Ответить
ruverzema29rus
1472591253
я бустер выиграл! первый раз в сотне!!!
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ДСА
1472623610
Ничего, скоро и я свой приз возьму.
Ответить
maior-60
1472623947
Поздравляю победителя и всех призеров!
Ответить
valeh172
1472624030
Вот глупцы если можете делать правильные прогнозы то зачем это делать здесь а не в тотализаторе. 2300 ставок в тотализаторе можно стать миллионером. А тут просто наушники.
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Ker0s
1472628365
Конкурс отличный, при том, что ничего не теряешь, а приз за выйгрыш отличный. Меня интересует только одно, может конечно где то уже было написано, я дошел до 2 дивизиона, имея 400+ ставок, при этом в одной таблице имелись люди, которые имели по 10-20 ставок, как так?
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Сергей Свояк
1472630058
Во втором дивизионе сбросили до 30.000 баллов!?? И за месяц до 100.000 планку поставили... А до этого было с 70.000 до 100.000 нужно было набрать ... Пожалуй я завязываю с этим делом, слишком много времени это занимает, а барьеры всё больше...
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Untitled-1
1472633243
хреново быть на 6 месте)
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