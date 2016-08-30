Итоги Конкурса прогнозов: roman230582 стал победителем сезона «Июль-Август 2016»

Самый длинный сезон Конкурса прогнозов – сезон «Июль-Август 2016» подошел к концу. У всех участников было почти два месяца на то, чтобы проявить себя в качестве лучшего прогнозиста.

Пять игроков, которые заняли первые места в первом дивизионе, выиграли призы от «Бомбардира».

Победителем сезона «Июль-август» Конкурса прогнозов стал roman230582. Он заработал 1559700 очков рейтинга, сделав более 2300 ставок со средним коэффициентом 3.01. Его приз – крутейшие наушники ISPORT FREEDOM BLUETOOTH ON-EAR (GREEN) от американского бренда Monster, а о своих впечатлениях от конкурса он сможет рассказать в интервью «Бомбардиру».

На втором месте – igarka с рейтингом в 1484275 очков, который выиграл наушники ISPORT STRIVE от бренда Monster.

Третье и четвертое место заняли KARAT777 и vоv4ik – они получают мячи от интернет-магазина футбольной атрибутики Football Shopping.

Пятое призовое место занял Fju-2. И он выиграл скандально известную книгу анонимного игрока английской Премьер-лиги «Секретный футболист. Изнанка футбольного мира».

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами, написав на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Июль-август», до 7 сентября.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 100 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11» и ID команды. В теме письма напишите так: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Новый сезон Конкурса прогнозов стартует 31 августа в 10 утра. Подробная информация о новом сезоне и о призах появится позднее.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru.