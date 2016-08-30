Алексей Миранчук: «Не чувствую, что достоин носить в «Локомотиве» 10-й номер»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук выразил мнение, что он, чувствуя большую ответственность, не достоин носить в московском клубе на майке 10-й номер.

– Хотели бы, чтобы Дмитрий Лоськов передал вам свой 10-й номер?

– Многие мне говорили – мол, возьми уже себе «десятку». Не то чтобы не готов, просто это большая ответственность. И рановато мне еще менять свой 59-й номер на «десятку». Не чувствую, что достоин.

– Но в будущем, если окажетесь достойны?

– Ну конечно! Конечно, если получится, хочется, чтобы номер мне вручил именно Лоськов. Легенда клуба!