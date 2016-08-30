Гьян: «Уверен, что смогу найти клуб в Англии»

Нападающий «Шанхай СИПГ» Асамоа Гьян этим летом точно станет игроком одного из английских клубов. Об этом заявил сам футболист.

«У меня много вариантов. Мы с агентом прибыли сюда, чтобы изучить их и выбрать наиболее подходящий, а после этого я смогу продолжить делать то, что у меня получается лучше всего, то есть забивать голы и показывать качественный футбол. Уверен, что смогу найти клуб в Англии. Нам есть из чего выбирать, так что мы спешно сюда прибыли. Для меня не так важно, будет это Премьер-лига или Чемпионшип», – сказал Гьян.