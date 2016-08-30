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    Коноплянка: «Мой переход в другой клуб реален»

    Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка сообщил, что может сменить клуб.

    «Я сейчас этим занимаюсь. Мой переход? Реален. Все реально в жизни», – сказал Коноплянка.

    Ранее появлялась информация о том, что футболист ведет переговоры с «Шальке», который готов заплатить за него 15 миллионов евро, тогда как «Севилья» готова отпустить украинца за 20 миллионов.

    В прошлом сезоне Коноплянка сыграл за «Севилью» 52 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    30.08.2016 01:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 30 августа 2016, 16:50

      ну 8+9 вполне хороший результат

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 30 августа 2016, 09:07

      На год хватило европей ца

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