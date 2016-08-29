Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сегодня сборная России проведет первую тренировку под руководством Черчесова

    В понедельник, 29 августа, сборная России начнет подготовку к чемпионату мира-2018 под руководством нового наставника Станислава Черчесова.

    По окончании общекомандного сбора команде предстоит провести тренировку на стадионе «Арена Химки». Старт занятию будет дан в 17:30, и в течение первых 15 минут представители СМИ смогут свободно пообщаться с игроками и тренерским штабом.

    Напомним, в ближайшие дни россияне проведут два товарищеских поединка – 31 августа против Турции в Анталье и шестого сентября со сборной Ганы в Москве. Стоит отметить, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев и форвард «Зенита» Артем Дзюба могут не принять участия в предстоящих играх по причине травм.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.08.2016 07:40
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 29 августа 2016, 12:12

      Надеюсь Черчесов до седьмого пота погоняет наших сборников)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 29 августа 2016, 12:11

      Ярбол .Народ хватит помои лить. Вы что не Россияне. Дайте тренеру поработать и посмотреть. От того что польются помои лучше не будет. А хорошое слово поддержи нужно пацанам. Вперед Россия. Все с чистого листа.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      Касабланка > ЯРБОЛ 29 августа 2016, 20:40

      Поддерживаю, посмотрим на что новые сборники способны, пусть поиграют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 29 августа 2016, 11:38

      С почином!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 29 августа 2016, 10:54

      Опять травма у Дзагоева. Очень уж часто они у него. Сборной его не будет хватать как и на Евро

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 29 августа 2016, 09:40

      да похрен на эту сборную.
      дебилы из рфпл, когда определитесь с расписанием на ближайшие туры???
      хочу приехать на матч Спартак - Локо, до Москвы ехать три дня, вы че за день до игры скажете дату и время???

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 29 августа 2016, 09:00

      Погоняйте их там уж какследует, Станислав Саламович

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 29 августа 2016, 08:43

      Удачи этой сборной! Хватит уже позора!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 29 августа 2016, 08:38

      Мы,конечно ,не спецы,но право голоса имеем.
      А посему Черчесову лучше не рвать поначалу,не требовать лишнего.
      Развивать физику - это точно ,слабое место,не выбирать сильных в спарринги,чтоб потом не обидно было,ну и изучать игру персонального соперника....
      И сыгрываться,сыгрываться....Напоминаем- осталось меньше 2х лет,а это миг,когда начинаешь с нуля.Удачи!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > alex1951 29 августа 2016, 09:44

      двух лет уже не хватит на то, чтобы собрать новую, молодую сборную.
      так что на чемпионате мира будет сборная пенсионеров, отсюда делайте выводы, что нам светит на турнире.
      спасибо одному мудаку, которого все знают.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 > sergey_86-76 29 августа 2016, 10:08

      печально....
      может тогда дать сыграть этому му-му и помнится фу-фу?(фурсенко)
      c фу-фу ,Россия уже чемпион мира!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 29 августа 2016, 08:32

      Дзюбы не будет по причине плохой формы, а травма - для отмазки.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11