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    Коноплянка отказался переходить в ПАОК на правах аренды

    Руководство ПАОКа заинтересовано в приобретении полузащитника «Севильи» Евгения Коноплянки. По информации «Футбол 24», греческий клуб сделал красно-белым предложение об аренде футболиста, однако украинец ответил отказом. Отметим, что испанский клуб готов отпустить хавбека до закрытия летнего трансферного окна.

    По данным Transfermarkt, стоимость Коноплянки составляет 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Севилью» в Примере 32 матча, в которых забил четыре гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2016 12:49
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 28 августа 2016, 12:54

      понятное дело)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 28 августа 2016, 12:51

      звезда

      1
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