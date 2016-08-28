«Наполи» хочет вернуть Кавани из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани вызвал интерес со стороны «Наполи». По информации источника, в трансфере уругвайца заинтересован президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис, и на данный момент стороны ведут переговоры о переходе. Напомним, Кавани уже защищал цвета «Наполи» с 2010 по 2013 год.

По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 37 миллионов евро. В нынешнем сезоне Кавани провел за «ПСЖ» в Лиге 1 один матч, в котором не отметился результативными действиями.